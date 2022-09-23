國常會：狠抓政策落實推動經濟回穩向上

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（中央社記者李雅雯北京23日電）中國國務院總理李克強在常務會議上要求，狠抓政策落實、推動經濟回穩向上。為強化交通物流支持，在第4季，收費公路貨車通行費減免10%、政府定價貨物港務費降低20%。

新華社22日深夜11時許發布消息指出，李克強於21日主持常務會議，聽取第9次大督查情況匯報。他強調，重點推進基礎設施建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實；強化交通物流保持通暢和支持相關市場主體紓困政策，支撐經濟平穩運行。

國務院對部分地區展開第9次督促檢查，著力地方穩經濟、保民生等面向，主要採取暗訪等方式，下一步要將問題清單轉給地方和部門整改。重點推進財稅金融支持基礎設施重點項目建設、設備更新改造等擴投資促消費政策措施落實。各地要扛起穩經濟、保民生責任，經濟體量大省份要挑大梁。

會議提到，為提高政務服務效率和水平，前台辦事由「多地多窗多次」轉為「一地一窗一次」，讓企業和群眾辦事少跑腿。實現企業開辦、企業准營、員工錄用、涉企不動產登記、企業簡易註銷等5項政務服務一次辦，降低制度性交易成本。

實現新生兒出生、靈活就業、公民婚育、扶殘助困、軍人退役、中古屋轉移登記及水電氣聯動過戶、企業職工退休、公民身後等8項政務服務一次辦，為群眾提供便利。年底前各地要全部實現，未能實現要予以通報、限期整改。

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會議指出，交通物流是市場經濟命脈，全力保障港口、貨站等正常運轉和主幹道、微循環暢通，防止層層加碼一刀切。

收費公路貨車通行費在第4季減免10%，同時對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本；政府定價貨物港務費標準在第4季降低20%。備妥人民幣1000億元（約新台幣4460億元）交通物流專項再貸款，支持貨運企業和司機等紓困。（編輯：曹宇帆）1110923