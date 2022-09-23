中國疾控：最後10%人口疫苗接種是疫情結束關鍵

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（中央社台北23日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）901例，本土佔748例。針對這場已持續兩年多的疫情，中國疾控部門說，疫苗是結束疫情的關鍵因素，需努力為最後10%人群接種。

中國衛健委官網上午通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團通報，22日零至24時，新增確診175例，境外輸入54例，本土121例中，四川43例，貴州43例，黑龍江15例等。

新增無症狀感染者726例，境外輸入99例，本土627例中，黑龍江221例，西藏131例，貴州103例，寧夏59例，四川30例，湖北16例，山東12例，天津10例等。

美國總統拜登（Joe Biden）近日表示，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已結束，台灣也預計下月13日起，入境防疫改為「0+7」，中國民眾關切，何時他們的生活才能恢復正常。

中國財新網22日報導，中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟等近期在「中國疾病預防控制中心週報」發布報告稱，因SARS-CoV-2不宜藉由感染獲得群體免疫，需接種疫苗取得「逐人建立」的抵抗力。

如此對於人口眾多的國家而言任務艱鉅，當前最緊迫的關鍵在於，最後10%人口的疫苗接種，因為這其中許多是高齡長者。

儘管如此，中國仍以頻繁核酸檢測與強行封控硬拚清零導致民怨益深，星島日報今天報導，先前主題為「核酸盛世今宵會、共洽產業未來觀」的醫藥論壇因招致抨擊而取消，但「第六屆全國核酸疫苗大會」18日仍在蘇州盛大揭幕。

包括免疫、疫苗等領域的專家學者、企業代表紛紛到場，線上參與者逾萬人次，但大會主題「核酸疫苗開創未來」被網友痛批：「你要開創什麼未來？」

網友指出：「無論從那個方面講，沒有必要召開這種大會，因為疫情之下各行各業都很難，因為所有人都盼望疫情快快消失，回歸正常的生活狀態。而你要開創未來，開創什麼未來？」

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此外，另據香港網路媒體01今天報導，深圳昨天在集中隔離觀察者中發現1例確診，患者女性61歲，經初步追蹤她的足跡並無社會面接觸，已轉送醫院應急院區隔離治療。

另據衛健委指出，截至9月22日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬8984例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬4289例（境外輸入771例）。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110923