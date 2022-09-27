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雙十敏感日子前夕 港官預警勿違國安法

2022/9/27 15:56
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（中央社記者張謙香港27日電）在兩岸重要紀念日子即將來臨之際，香港保安局局長鄧炳強昨天向「港獨」及「台獨」發出預警，警告不能違反國安法。

鄧炳強昨天出席大型宮燈的亮燈儀式後向媒體發表談話，按照港府公布的內容，其談話只有一段涉及宮燈，重點卻落在「港獨」和「台獨」。

他說，自從實施國安法、完善選舉制度及落實「愛國者治港」後，香港大致上回復平靜，市民能安心地、寬容地慶祝國慶。

但他說：「我們都不能掉以輕心，必須居安思危。我想在此重申，任何人如企圖利用一些特別日子製造『港獨』、『台獨』，或（作出）危害國家安全的行為，這是非常危險及會危害國家安全。」

他聲稱：「香港及台灣都是中華人民共和國不可分離的一部分，如任何人士利用任何特別日子鼓吹港獨或台獨、煽惑他人鼓吹港獨或台獨，或明知而便利他人作出一些港獨或台獨的行為，你都可能違反香港國安法，警方必定會嚴正執法，（市民）切勿心存僥倖，我們一定會採取適當的行動。」

鄧炳強在談話中沒有具體說明是那些「特別日子」，但下月1日是中華人民共和國國慶，10日則是中華民國國慶。

在過去很長時間裡，香港親台右派人士每年此時都會舉辦「雙十」慶祝活動，青天白日滿地紅旗掛滿大街小巷；即使香港回歸後，他們照樣舉辦，只是在懸掛旗幟及凸顯主權上受到一定掣肘。

不過，香港國安法前年中實施後，當局開始禁止右派人士舉辦相關慶祝活動，並警告接辦活動的場所有可能觸犯國安法，以致右派人士過去兩年都未能、也不敢再舉辦「雙十」慶祝活動。

隨著「雙十」日子臨近，鄧炳強昨天的談話很容易被解讀為向右派人士發出預警。

另據了解，到今天為止，暫時沒有右派人士計劃下月10日當天舉辦「雙十」慶祝活動。（編輯：張淑伶）1110927

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