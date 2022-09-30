港媒：香港特首可能10月中宣布復常

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（中央社記者張謙香港30日電）香港行政長官（特首）李家超將於10月19日公布其上任以來首份施政報告，據報導，屆時李家超宣布香港復常的機會相當高。

星島日報今天在報導中表示，港府正逐步放寬入境檢疫措施，從海外及台灣經機場入境檢疫已由此前的「3+4」放寬至「0+3」，即來港後不必在酒店強制隔離，只需3天醫學監測，期間可外出，但不能到食店及主題公園等指定場所。

報導指出，香港將於11月舉行國際金融投資峰會，又有國際7人欖球賽，政商界估計，除非屆時香港疫情出現嚴重逆轉，否則，李家超發表施政報告時，宣布香港復常的機會相當高。

所謂的復常，應當包括海外旅客抵港後的「0+0」檢疫，即入境後不需檢疫。

據報導，事實上，港府內部已就實施「0+0」檢疫安排後如何向全球推廣香港作準備，其中一個做法是動用機場管理局於2020年購入的50萬張機票，向全球旅客「大贈送」，買一送一，以吸引商務及一般旅客來港。

報導引述相關官員說，現時歐美經濟不景氣，相信短期內難以吸引當地旅客來港，反而是東南亞、中東等地區旅客，可以成為吸客目標。

至於中國大陸旅客，估計北京中央方面短期內仍不會大幅度放寬防疫限制，因此，過去大批中國大陸旅客來港的情況未來一年未必會出現。

不過，隨着香港向國際開放，國際航班大幅增加，相信會吸引部分中國大陸旅客取道香港到外國旅遊，令香港成為中國大陸旅客出入中國國門的窗口，某種程度上也會帶動香港消費。

香港機管局前年向本地航空公司預先購買了50萬張有期限的機票，以協助這些公司取得現金周轉，度過疫情困境。（編輯：陳沛冰）1110930