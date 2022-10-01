中共建政73周年 布林肯金正恩致賀各表立場

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（中央社記者邱國強北京1日電）中共建政73周年，美國國務卿布林肯及北韓領導人金正恩分別發表聲明及賀電。布林肯表示，美方歡迎與中方在利益交匯領域合作；金正恩說，兩國在維護穩定的共同鬥爭中互相支持。

今天是中共建政73周年，部分國家依外交慣例向中國拍發賀電。其中美國及北韓的聲明與賀電提到上述內容。

綜合外電報導，布林肯（Antony Blinken）在美東時間9月30日發表聲明說，「在中華人民共和國成立73週年之際，謹代表美利堅合眾國向中國人民表示祝賀」，並表示在美國與國際社會合作解決當今世界面臨的巨大障礙之際，美方歡迎與中方在衛生、氣候變化、禁毒等「利益交匯的領域」開展合作。

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朝中社報導，金正恩在今天發出的賀電中說，北韓黨、政府和人民堅定不移地支持中國共產黨、政府和人民為「捍衛國家主權、維護領土完整、實現統一進行的正義鬥爭」。而兩黨、兩國在推進社會主義建設、「維護地區和平與穩定的共同鬥爭」中互相支持，續寫兩國友好新篇章。願與中國一道繼續深化雙邊友好關係，「守護亞洲乃至世界和平與穩定」。

他說，中國共產黨第20次全國代表大會召開在即，堅信在總書記習近平的領導下，「緊密團結在中共中央周圍的中國人民，定將實現中華民族偉大復興中國夢」。（編輯：呂佳蓉）1111001