劉強東性侵疑案和解 向妻子道歉

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（中央社台北2日電）京東集團董事局主席劉強東2018年在美國捲入性侵女大學生疑案，女方提出民事訴訟。此案原定明天開庭，雙方律師在當地時間1日晚間發表聲明，指雙方已達成和解。劉強東並對妻子表達歉意。

綜合陸媒第一財經與界面新聞報導，雙方律師團隊發表聯合聲明，指劉強東和劉婧堯2018年在美國明尼蘇達的「一次偶然事件所造成的誤會」，占用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成了深重的困擾。

聲明說，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件劃上句號。劉婧堯及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明。

這一案件原本定於10月3日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的漢尼本郡（Hennepin County）地區法院開庭審理。

此外，律師還提供了一份劉強東的聲明，內文稱糾葛4年的事情終於結束，再次對被這件事困擾的所有人尤其是其妻子表示歉意。

劉強東說，要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴，希望生活和工作能夠盡快恢復正常。「我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！」

幾天前，有網友拍攝到劉強東和妻子章澤天在明尼蘇達州逛商店，章澤天有明顯身孕。

知名商人劉強東的形象，因性侵疑案深受衝擊，當時京東股價也大受影響。劉強東並以「個人原因」為由，在2019年請辭第13屆全國政協委員。

2018年9月2日，劉強東在美國明尼蘇達州因涉嫌性侵女大學生劉婧堯被捕。同年12月21日，美國明尼蘇達州檢察官辦公室公布劉強東事件的調查結果，因證據不足決定不予起訴。

2019年4月16日，劉婧堯對劉強東提起民事訴訟，並索賠5萬美元（約新台幣150萬元）。

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中國境內支持Metoo反性騷擾運動人士近日曾在網上呼籲，不要讓此事件「洗白」成男方的一次出軌。不過，雙方已在1日達成和解。

報導說，此案件自始至終，在提交給法院的案件陳述和聽證會中，原告和被告對同一時間段內發生的事情都是兩種截然不同的描述。女方指控劉強東意圖傷害她、非法限制自由、性侵，劉強東和他的律師們則堅持兩人是在雙方都同意的情況下發生的性關係。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111002