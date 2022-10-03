中共20大前 江澤民夫婦過生日照片亮相

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（中央社記者邱國強北京3日電）96歲的前中共總書記江澤民健康狀況一直受到中國各界關注。中國網路最近流傳江澤民與夫人王冶坪端坐在祝壽花籃前的照片，兩人顯得蒼老但氣色尚可，但無法確定是否為今年的照片。

1926年8月17日生、長居上海的江澤民，近10年間一度是中國網路文化的熱門角色，從造型到掌權期間說過的語言及肢體動作，更曾成為網路熱門用語及梗圖。日前，與他同齡的故英國女王伊麗莎白二世逝世，有中國網友除了高呼「蛤神（對江澤民的戲稱）贏了」，也關心起他的健康狀況。

不過，同樣在這10年間，中國網路也不斷傳出江澤民健康生變的傳聞，甚至有港媒誤報江澤民已離世的烏龍。而江澤民去年7月1日缺席中共百年黨慶，今年9月30日也缺席國慶招待晚宴，外界因此揣測他是否將出席10月16日召開的中共20大。

綜合網路訊息及星島日報報導，2張與江澤民過生日有關的照片近來中國網路上流傳。其中一張是江澤民與王冶坪端坐在藤椅上，後方站立沒有露臉的一名男性，再後方則是中共總書記習近平、彭麗媛夫婦及中國國務院總理李克強、程虹夫婦致贈的大紅色花籃，緞帶上還寫著「祝江主席生日快樂」的字樣。

另一張照片，則是屋內布置成祝壽廳的樣貌，中間樹起了大紅色的背板及斗大的金黃色「壽」字，背板前是放上壽桃、蛋糕和禮品的桌子，兩旁擺上花籃，但畫面中沒有任何人。

至於照片中的4個花籃則顯示，致贈者除習近平夫婦外，還有中共上海市委市政府、中共中央辦公廳、及「全體醫護和工作人員」，同樣寫上「祝江主席生日快樂」的字樣。

根據報導，江澤民今年的生日應該是在上海度過，但照片無法確認是否在今年8月的生日期間所拍攝。（編輯：張淑伶）1111003