港抗疫將千日 專家：應取消機場入境核酸檢測

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（中央社台北3日電）香港實施海外入境免酒店隔離後，社會普遍希望取消其他社交距離措施，達到真正復常。港大專家何栢良表示，直至18日香港已抗疫千日，是時候取消機場入境核酸檢測及限聚令等措施。

綜合香港01及商業電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天在電台節目中作出上述表示。

何栢良表示，香港首宗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例是2020年1月22日，直至今年10月18日是抗疫的第1000天，而香港行政長官李家超會在10月19日發表上任後首份施政報告。

何栢良表示，期望施政報告可將社交距離措施全面鬆綁，包括取消機場入境核酸檢測，入境旅客只需做快篩。現在入境旅客若非香港人，必須先接種疫苗，故相信在香港逗留期間，他們出現重症的機會較小。

目前香港仍限制在公共場合的聚集人數，即限聚令4人。何栢良表示，現在沒有其他地方實施限聚令，如曾實行10人限聚令的新加坡，也已取消有關限制。

他強調，4人限聚令沒有科學根據，也沒有實際需要，但若政府有非科學的考慮，他亦會尊重政府的行政決定。

目前在香港進入餐廳等場所仍需掃描「安心出行」二維碼，何栢良也認為政府可取消「安心出行」。因「安心出行」原意是希望在「清零」政策下，市民可以知道自己曾到過有確診者出入的場所，從而進行檢測，但現在已有超過9成人口接種了疫苗，故「安心出行」已「完成歷史任務」。

不過他表示，需繼續執行疫苗通行證、戴口罩、鼓勵接種疫苗等措施。

香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢昨天也在其臉書撰文，質疑政府放寬餐廳每桌至最多12人，但限聚令仍維持4人，指從防疫風險角度看似乎不合常理和邏輯，認為政府應盡快調整或給予更有力的理據，解除市民疑慮。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111003