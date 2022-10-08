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中國汽車達3.15億輛 汽車市場回暖

2022/10/8 14:57
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（中央社台北8日電）中國公安部今天發布數據，截至今年9月底，中國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛；另外，第三季汽車月均新增量平均高於上半年。

據陸媒央視網消息，受COVID-19疫情等因素影響，今年上半年中國的汽車新註冊登記數量低於去年同期。

但是隨著汽車產業復工復產、汽車消費市場有逐步回暖的趨勢。7月開始，汽車新註冊登記量已連續3個月超過200萬輛，第三季汽車新註冊登記量達629.5萬輛，月均新註冊登記量達209.8萬輛，高於上半年月均185.1萬輛。

截至9月底，全國新能源汽車保有量1149萬輛，占汽車保有量的3.65%。今年前三季，全國新註冊登記新能源汽車371.3萬輛，年增率98.48%。

在城市汽車保有量方面，中國目前有82個城市的汽車數量超過100萬輛，與上年同期相比增加了6個城市。其中北京超過600萬輛，成都、重慶超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安、武漢超過400萬輛。

在機動車駕駛人數方面，中國機動車駕駛人已達4.99億人，其中汽車駕駛人4.61億人，占駕駛人總數的92.46%。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111008

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