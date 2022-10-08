上任百日 港特首李家超：抗疫措施欲速則不達

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（中央社台北8日電）香港社會普遍要求盡快實施「0+0」入境免檢疫，香港行政長官李家超藉今天上任第100天於臉書撰文，指正實施的「0+3」會帶來很多不確定因素，抗疫措施需有序穩妥，「欲速反而不能達」。

李家超今天在其臉書撰文，指在行政主導和「愛國者治港」原則下，致力提升行政立法關係至新台階，並要求政府團隊迅速回應和處理市民關注的議題，包括香港男團MIRROR演唱會發生舞台巨型螢幕墜地導致舞蹈員嚴重受傷的事件。

他又提到COVID-19抗疫措施，指政府一直全力應對疫情，「不躺平」，並已取消航班熔斷機制，制定紅、黃碼按風險分級管理，由海外入境7天檢疫改為「3+4」，之後再放寬至目前的「0+3」，即海外入境旅客不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監測，讓市民在風險可控下，有最大民生及經濟活動空間。

他表示，實施「0+3」是重大改變，會帶來很多不確定及不可預期的因素，需採取相應措施管控風險，密切監察疫情會否反彈，「每一措施都要有序、穩妥，不可帶來混亂，否則會適得其反，摧毀我們一直向前的順勢方向，欲速反而不能達」。

他又表示，對於抗疫「看法有差異是可理解的，但不要讓差異把我們應對病毒的努力減值」。

香港星島日報7日報導，港府6日召開抗疫專家會議，港府高層在會中向專家表示，希望從控制疫情而非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」；從防疫角度來說，「0+3」總比「0+0」更能控制好疫情。

報導指出，港府是要冷卻外界對短時間內推行「0+0」的期望，令港府高層作出決定時有更多迴旋餘地。

李家超在撰文中沒有提及與中國大陸商討加強通關的進展。

李家超將在19日發表上任後首份施政報告。他在上述撰文中說，財政司長及副司長帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」已向他提交百日報告，他將在施政報告闡述施政理念及政策，包括「搶企業、搶人才」、推動造地建屋「提速、提效、提量、提質」等。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111008