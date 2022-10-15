中共20大前夕 人民日報長文頌習強調兩個確立

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（中央社記者邱國強北京15日電）中共20大召開前夕，人民日報今天發表1.4萬餘字的長篇評論，大舉頌揚總書記習近平10年治績，並強調要在以習近平為核心的黨中央領導下，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。

這篇以「十年砥礪奮進，繪寫壯美畫卷—寫在黨的二十大勝利召開之際」為題、署名「任仲平」（意指「人民日報重要評論」）的長文，內容以中國各地、各領域被列為取得成績的範例，說明習近平2012年11月上任以來的治績；另一方面則強調中共20大的關鍵性及重要性，結尾則提到「兩個確立」等語，形同擁戴習近平繼續連任總書記。

文章以「盼望著、奮鬥著、創造著，舉世矚目的中國共產黨第二十次全國代表大會就要勝利召開了」為開頭，並引用習近平對過去10年的總結說，中共18大以來，黨中央團結帶領全黨、全國各族人民「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗」。

這篇文章引述習近平的總結說，過去10年「黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量」。

在提到「改革開放」時，文章提到，「從改革開放史看，這是全面深化改革不斷向廣度和深度進軍的10年」。「經濟體制改革緊鑼密鼓，政治體制改革不斷深化，文化體制改革激活春水，社會體制改革持續創新」。且改革實現「由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變」，「讓中國特色社會主義制度更加成熟更加定型」。

文章又說，在中共建黨100周年之際「在中華大地上全面建成了小康社會，向中華民族偉大復興邁出關鍵一步」。「民族從來沒有像今天這樣揚眉吐氣、充滿自信」，「人民從來沒有像今天這樣昂揚向上、豪情滿懷」。

這篇文章並以「重要的時間節點，關鍵的奮鬥坐標」形容中共20大。並指20大是在「全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻」召開的一次「十分重要的大會」。

文章說，中共20大將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，「事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興」。

這篇文章最後說，「讓我們在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以『習近平新時代中國特色社會主義思想』為指導，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」，「在中國特色社會主義道路上堅定不移，推進中華民族偉大復興歷史進程」。（編輯：曹宇帆）1111015