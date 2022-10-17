習近平：中共18大以來大政方針完全正確

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中共總書記習近平今天上午參加中共20大廣西代表團討論，他強調，「實踐證明，黨的18大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的」。

據官媒新華社17日報導，習近平在參加中共第20次全國代表大會廣西代表團討論時說，黨的20大進一步指明黨和國家事業的前進方向，這是黨團結帶領全國各族人民在新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言和行動綱領。

習近平指出，過去5年和新時代以來的10年，在黨和國家發展進程中極不尋常、極不平凡。黨和國家事業在這10年實現一系列突破性進展、取得一系列標誌性成果，「實踐證明，黨的18大以來黨中央的大政方針和工作部署是完全正確的」。

他說，中國特色社會主義道路符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求，走得對、走得通且走得穩、走得好，「我們要堅定歷史自信、增強歷史主動，在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷」。

在反貪腐鬥爭方面，習近平說，黨的18大以來，黨中央以「10年磨一劍」定力推進全面從嚴治黨，以「得罪千百人，不負14億」使命推進反腐敗鬥爭，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，「我們要持之以恆推進黨的自我革命，確保黨永遠不變質、不變色、不變味，使黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心」。（編輯：張淑伶）1111017