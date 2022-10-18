中國結婚率下降 分析：房市恐步日本泡沫後塵

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（中央社記者李雅雯上海18日電）投資機構分析，中國結婚率從2013年高點持續下滑，新家庭建立速度大減，影響房市需求，未來必須大幅減少新建案建設，否則恐步入日本泡沫後塵。

香港經濟日報18日刊載傑富瑞集團（Jefferies Group）分析報告指出，中國房地產企業債務危機滾了1年，房市急劇降溫，投資人關注中國經濟和房市是否會陷入同1980年代末日本經濟泡沫危機。

報告從中國人口結構切入剖析，指中國結婚率從2013年高點回落，新家庭建立速度大減，影響樓房需求，短期內不會有結構轉變；中國應已建設足夠樓房，未來需要大幅減少新建案，否則恐遇上同日本樓市回調情形。

傑富瑞股票策略師包威爾（Simon Powell）在報告中表示，日本較中國先發生20年，日本出生率在1974年起低於人口替換水準，2008年開始人口下跌；中國出生率在1994年起低於人口替換水準，在2021年人口數見頂。

報告指出，中國放寬一胎化政策後，結婚率和出生率等數據仍在下跌，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使跌幅加劇，兩性人口失衡也讓情況在未來難以扭轉。

據中國民政部發布數據，2021年新婚跌至763.6萬對，較2013年高位的1346.9萬對，回落近44%。

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報告提到，中國現有處境和1980年代日本也非完全相同，中國經濟成長仍較日本遇上資產價格回調時更快，中國有較多操作和容錯空間；然而中國整體債務水平又較當時的日本高，日本當時清理銀行不良貸款進程緩慢，也拖累了經濟復元速度。

報告建議中國政府可從日本經驗中警惕，「清零」防疫只會拖累經濟成長，政府推出再多政策成效都會大打折扣。日本在1980年代未減建住宅，連同當時設有遺產稅，使供需失衡情況惡化，閒置房屋成結構問題；中國必須立刻大幅減少新建住宅數目，在「共同富裕」願景下也必須考慮設置遺產稅的影響。（編輯：楊昇儒）1111018