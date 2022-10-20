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上海疫情無症狀感染占93% 社群嚴管防疫話題

2022/10/20 10:52
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（中央社記者李雅雯上海20日電）上海市COVID-19疫情新增病例多為無症狀感染者，基於清零方針，官方仍嚴格防疫，要求拉高核酸檢測頻率和封閉街區要求民眾隔離，社群討論也被嚴控，僅會呈現篩選過後發言。

上海市政府官方帳號「上海發布」20日發布疫情概況。19日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例、新增本土無症狀感染者10例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例和無症狀感染者18例，均在閉環管控中發現。

官方統計資料顯示，10月1日至19日期間，累計本土病例439例，包括本土確診病例29例、本土無症狀感染者410例，無症狀感染者占比達93.39%。官方強調，這波病例多起於十一長假人員流動移入，返滬、來滬人員確診後再傳染給密切接觸者導致本土病例。

防疫相關討論被加以管理。「上海發布」官方帳號發布訊息後，下方留言討論欄位都開啟了「評論精選」，僅會呈現篩選過後的討論，現有可見都是防疫宣傳文案，例如，牢記口罩還要戴、保持社交距離、所有來滬返滬人員抵滬時按規定做好「落地檢」等字句。

閔行區一處大型購物中心內某個餐酒館日前發現確診者足跡，防控單位回溯匡列7日上午10時至12日凌晨2時所有涉及人員，官方未說明波及人數有多少，民眾推敲這座大型購物中心每天到訪人數，推估恐有2.5萬人在一夜間被賦予隨申碼「紅碼」以限制行動自由，不能搭乘地鐵、網約車，也不能前往工作或上學，僅能配合居家隔離7天。

這家大型購物中心在20日結束封控、重啟營業，卻仍有涉及人員被要求居家隔離到23日，原因是在16日才接獲必須執行居家隔離口頭通知，申訴管道要不是電話占線中就是無人接聽，街道區委也給不出答案，僅能獲得「待上級通知」的回應，民眾深感憤怒卻莫可奈何。（編輯：吳柏緯）1111020

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