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傳中國和晶片業者召開緊急會議 評估美禁令衝擊

2022/10/20 18:39（10/20 19:03 更新）
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傳中國工業和信息化部過去一週和國內頂尖半導體公司召開一系列緊急會議，評估美國晶片限制措施造成的衝擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社北京20日綜合外電報導）路透社報導，中國工業和信息化部過去一週和國內頂尖半導體公司召開一系列緊急會議，評估美國晶片限制措施造成的衝擊。

路透社引述彭博的報導說，工信部召集了長江存儲和曙光信息產業等公司的主管，舉行閉門會議。

美國拜登政府本月祭出一項全面性出口管制措施，意在減緩中國的科技和軍事進步速度，其中包括特定先進晶片和晶片製造設備工具的銷售限制措施。

專家指出，新措施將帶來廣泛的衝擊，減緩中國發展本土晶片產業，與涉及軍事武器、人工智慧、資料中心及許多由超級電腦和高階晶片驅動領域的商業和國家研究的推動。

根據彭博報導，多位出席者指出，美國的限制措施對中國半導體產業以及中國經濟要擺脫對美國科技依賴的雄心壯志，都是厄運。

長江存儲和曙光信息產業未立即回應路透社尋求評論的要求。

中國國家主席習近平16日在5年1次的中共全國代表大會開幕式上發表政治報告，提出「打贏關鍵核心技術攻堅戰」。

專家表示，工作報告的內容可能顯示北京對加強國內科技產業的作法全面改變，將以更多國家主導的支出和干預，對抗美國的壓力。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111020

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