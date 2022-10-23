中共20大閉幕 王丹呼籲中國人展開不合作運動

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（中央社記者呂佳蓉台北23日電）針對中共20大新的人事名單，民運人士王丹今天在臉書上發布一則「致中國人民的公開呼籲」，呼籲中國人民展開全民不合作運動。

王丹在臉書上說，中共20大結束，中共總書記習近平強行連任，並修改黨章，已經實際上開啟了「終身執政的皇帝制」。

他說，中國人民100多年來反對帝制的努力，至此付諸東流。中國的現代化進程已經停頓並加快倒退，中國離文明社會越來越遠。

王丹細數，習近平連任之後，中國的公民社會將受到進一步打壓，有限的市場經濟也將被「國進民退」取代。中共當局還堅持「動態清零」的防疫政策等。

他強調，在習近平的統治下，國家和社會，乃至個人的利益，都已經到了最危險的時刻。

王丹指出，「我們呼籲國人行動起來，採取每個人最合適的方式，對於中共，對於習近平的統治，展開全民不合作運動、全民抵抗運動，全民倒習運動，團結全國各界力量，打倒中國共產黨，打倒國賊習近平，建設一個憲政民主的新中國。」

他說，這樣的新中國，將以5大目標為基礎，包含「限制政府權力，保障個人自由，保護私有財產，確保司法獨立，打造福利國家。」

除此之外，王丹也指出，中共完成新一輪人事布局，最值得台灣注意的，是國台辦的部分。

本屆中共中央委員會委員無涉台官員，王丹認為，這說明習近平將有全新的對台政策思路，且「即使再有新的國台辦，那也將只是一個名稱，不會具有任何決策諮詢和建議的功能。對台政策，將由習近平一個人說了算。國台辦將名存實亡。」

他表示，這一切，對台灣都是警訊。（編輯：張淑伶）1111023