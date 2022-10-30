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中共政法委秘書長陳一新 任國家安全部長

2022/10/30 16:14
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（中央社台北30日電）中共政法委秘書長陳一新接替出任政法委書記的陳文清，成為中國國家安全部部長。陳一新和中共總書記習近平曾在浙江省有過緊密合作。

根據中國人大網，中國全國人民代表大會常委會第37次會議今天通過，免去陳文清的國家安全部部長職務，任命陳一新為國家安全部部長。

陳一新1959年生，現年63歲，是中共20屆中央委員。他長期在浙江省任職，和習近平關係密切，兩人20年前曾在浙江省有過緊密合作，習近平時任浙江省長和省委書記。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2020年初在武漢爆發後，陳一新於同年2月8日出任中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指導組副組長，壓制武漢當地的批評人士。

中共近年加強整治政法系統，多名高層官員落馬，陳一新曾配合相關整肅運動。2020年7月，時任中共政法委員會秘書長的陳一新在一場會議中強調，要對全國政法系統展開一次「刮骨療毒式的自我革命，激濁揚清式的『延安整風』」。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111030

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