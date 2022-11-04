王丹：美國外交受季辛吉路線影響 道德價值倒退

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中國民運人士王丹4日在政大主講「中美關係中的季辛吉路線及其影響」講座。他說，美國外交政策受季辛吉路線影響，在道德堅持上倒退了。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月4日

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）中國民運人士王丹今天指出，美國外交政策受季辛吉路線影響，在道德堅持上倒退，背叛了美國外交傳統。

國立政治大學國發所今天上午邀請王丹主講「中美關係中的季辛吉路線及其影響」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）是美國前總統尼克森（Richard Nixon）時代的官員，在美蘇冷戰對峙的背景下，打下美國與中共建交的基礎。

王丹指出，季辛吉的外交政策有4個特點，包含實施秘密外交、極為仰賴中美兩國領導人的關係、從戰略角度出發、沒有道德與價值觀原則。這造就了現今美國對中政策的一些弊端。

王丹指出，秘密外交有其好處，作為總統可以大刀闊斧在政策上做調整，以免受到黨派鬥爭與國會掣肘，但另方面造成美國外交史上的特例，讓少數人操作決策。這也讓季辛吉的影響力出來，少數人操作決策、脫離民意，使得美國政府內部分歧變得非常嚴重。

在極為仰賴中美兩國領導人的關係方面，王丹表示，美國對中國體制不了解，兩個不同體制打交道時，要靠個人關係推動兩國關係健康發展，會產生關係隨時可能破裂的弊端。

王丹並說，回顧中美關係的起始點，源起於美國聯中制蘇的戰略需要，當時國際大局勢為中、美、蘇，而中蘇關係不好，對美國而言是裂解冷戰陣營的大好機會。在這方面，季辛吉的戰略眼光值得肯定。

但是，這同時產生了一個問題。王丹指出，從戰略角度出發，說白是相互利用的中美關係，不是兩國享有共同價值觀與國際正常秩序的期待。美國由始至終非常刻意地閃避、淡化、躲開對中國內部政治局勢的批評。

他指出，現任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）仍表示，沒有意願改變中國的政治制度，但美國是世界領袖大國，有道義基礎，居然沒有要改變一個極權制度，與雷根時期對蘇聯的態度完全不一樣。

王丹指出，美國對中政策在季辛吉路線陰影下一直有不觸碰中國內政的主流，但這並非美國外交政策主流，原本的是要引領世界走向民主自由、價值共享。

他認為，30年以來美國在外交政策上的道德價值堅持是倒退的。

他形容，中美關係是苟合的，並稱之為「苟合的中美關係」，這是季辛吉路線的影響，放棄價值、基於利益考量，基本上背叛了美國外交傳統。（編輯：陳沛冰）1111104