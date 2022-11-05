羅冠聰訪台在台大座談 講述自家故事

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰近日在台大舉辦座談，他在會上講述自家故事，感嘆香港從以前是包容中國政治、經濟難民之地，現在卻成了生產難民的地方。

羅冠聰近期訪台，並於日前在台大舉行座談及義賣簽書會。座談會吸引許多在台灣不同年齡層的港人前往聆聽。

羅冠聰時隔3年半訪台，期間香港發生了翻天覆地的變化。他於2020年中旬離開香港、流亡英國，並撰寫了「Freedom：How We Lose It and How We Fight Back」一書。

羅冠聰在座談會上表示，這本書的開端從他父親的際遇寫起，因為當地村子糧食不足，他的父親在1970年代從中國偷渡到香港，逃離到香港成為他們唯一能生存的方法。

之後，他的父親在香港成了一名地盤（建築）工人，收到一天的薪水是在中國一年的收入。對他來說，香港是一個救贖、帶有安全感的庇護之地。

羅冠聰說，許多港人的上一輩與上上一輩都有這樣相同的經歷。香港是一個包容的地方，但是數十年後的今天，卻成了生產難民而非收容難民之地，並且充滿了打壓。

羅冠聰也訴說了自己的個人故事。

羅冠聰1993年生於深圳，1999年到香港生活。他回憶，當時在深圳的羅湖口岸過關時，母親給了他兩張紙幣，一張是人民幣、一張是港幣，他才有個概念，「原來過了這個關（口）是有兩種制度的」。

之後，羅冠聰才知道，過了那個關口不一樣的不只是紙幣、語言，還有兩種對權利的觀念、兩種生活方式，甚至是兩種人民都不一樣。

而這是他在之後的人生當中才領悟到的。

羅冠聰說，他的成長過程中，印象深刻的是2008年的北京奧運，當時香港自我認同為中國人達到高峰。那時他15歲，看著電視為中國隊伍加油、雀躍；然而，與之成對比的是在近年的奧運會上支持的是「中國對面的隊伍」，令「香港人很忙」。

羅冠聰說，1997年香港主權移交後，曾經歷經過一段「一國兩制」的蜜月期。當時中共給世人的感覺是會慢慢走向民主化、自由化，香港也能保持一定自由，是「中國自由化」體現。

他表示，當時的「一國兩制」概念是，「一國」學習「兩制」，「一國」尊重「兩制」，「當然這回頭看是很欺騙性的」。

座談會上有人問起目前「香港國際線」的狀況，羅冠聰回應，他很謙虛地看待此事，認為真正的政治改革還是會在本土發生，而他的責任是作為一個「擴音器」（amplifier），把他們的故事說出來，增加影響力。他也說，他的角色是有歷史階段的，可能在某個歷史階段會消失。

他強調，香港人要有很強的企圖心，「我們離開了香港還是心繫香港，做的一舉一動也是幫助香港」。很多人離開帶著內疚感、負罪感，認為回應負罪感是生活中很重要的事。

他說，「它可以是負面能量，也可以是驅動你做更多東西。這也是大家要去生活中要去找的答案。」（編輯：周慧盈）1111105