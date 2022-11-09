限跌令也沒用 中國14城新房房價跌回兩年前

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（中央社台北9日電）中國房地產市場疲弱不振，三線城市更是房價下跌重災區，根據統計，今年9月共有14個三線城市的新建住宅和24個三線城市的二手房價格低於2020年，顯示限跌令也沒擋住房價持續下跌。

陸媒澎湃新聞報導，根據10月24日國家統計局發布2022年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，其中有54城新房房價下跌，跌幅較大前10城市是湛江、溫州、蘭州、武漢、哈爾濱、岳陽、宜昌、泉州、包頭、秦皇島。

另在二手房部份，70個大中城市中逾8成均下跌。下跌幅度最大的十個城市分別是北海、牡丹江、丹東、天津、湛江、岳陽、濟寧、包頭、武漢、襄陽。

陸媒「中國經濟周刊」今天進一步報導，若以2020年為基期，三線城市成為房價下跌的重災區；9月有14個三線城市的新房及24個三線城市的二手房價格低於2020年。

中國許多城市先因房市監管政策再加上疫情打擊，跌回2年前水準，讓自住及投資客哀嚎。

以廣西北海市為例，網路有人發文指2年前以人民幣100萬（約新台幣440萬元）在北海買了一套88坪的精裝海景房，每個房間都能看到大海，認為房子買的很值得，心想轉賣肯定賺翻，但2019年底交房不到2個月，疫情來襲，期間有人出價80萬不想賠本賣，撐到現在房價剩70萬。

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另湖南省岳陽市也是跌勢連連，2021年8月，岳陽率先公布「限跌令」，要求「新建商品住房銷售的實際成交價格不得低於備案價格的85%」。但結果岳陽新房價仍逐月下降，其它跟進實施限跌的三線城市也發現擋不住後，各地陸續允許開發商自行下調價格，讓出更多利多盼提振買氣。

中國房市進入量價寒冬，但中央到地方頻提出寬鬆新政，內容涉及優化限貸、調整公積金貸款、發放購房補貼、特價房團購優惠、減免契稅等。中指研究院認為，短期來看，在環境漸趨寬鬆之下，今年第四季部分一二線城市市場有可能呈現緩慢恢復。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1111109