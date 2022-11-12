東突厥斯坦獨立紀念日 呼籲捍衛維吾爾人權

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11月12日是「東突厥斯坦獨立建國紀念日」，台灣東突厥斯坦協會、美國華府的維吾爾人權項目、台灣人權促進會等多個團體到立法院大門前參與紀念活動，並在上午11時12分播放「東突國歌」、升東突國旗。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月12日

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）今天是「東突厥斯坦獨立建國紀念日」，台灣東突厥斯坦協會與美國華府的維吾爾人權項目舉辦紀念活動，呼籲台灣人重視受到迫害的維吾爾人，也勿忘他們也曾追求建立一獨立國家。

今天上午，台灣東突厥斯坦協會、美國華府的維吾爾人權項目、台灣人權促進會、台灣圖博之友會、香港邊城青年等多個團體到立法院大門前參與紀念活動，並在上午11時12分播放「東突國歌」、升東突國旗。

東突協會指出，沒有主權就沒有人權，維吾爾喪失了主權後，人民最基本的生活都受到剝奪。現在以漢人與漢文化為主體的中共對維吾爾人施行的高壓統治，加深維吾爾人對中國政權的不信任。

台灣人權促進會秘書長施逸翔在會上說，作為台灣人權工作者，在「東突厥斯坦獨立建國紀念日」這天站出來聲援，是非常微不足道的行動，也是最基本的行動。

台灣立法院人權委員會秘書長吾爾開希則說，他是出生在北京的維吾爾人，之後投身到中國民主運動，希望在所謂中華人民共和國的廣袤土地上能有自由、民主，因為民主意味著將有「民族自決」的權利。

他表示，如果能到取得在中國範圍的民主，也許有朝一日，亡國的東突厥斯坦可以在中國境內再用民主程序追求獨立。

維吾爾人曾在1933、1944年11月12日兩度宣布獨立建國。（編輯：周慧盈）1111112