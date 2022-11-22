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支持保交樓 人民銀行擬供8715億元資金專用

2022/11/22 09:58
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（中央社記者李雅雯上海22日電）中國人民銀行（央行）規劃明年3月31日以前提供全國性商業銀行總額人民幣2000億元（約新台幣8715億元），支持銀行放貸已出售卻逾期未交付住宅專案，專款專用於「保交樓」。

人民銀行、銀保監會21日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作，會上釋出上述訊息。

據第一財經報導，人民銀行擬將發布保交樓貸款支持計畫，規劃2023年3月31日以前，將向全國性商業銀行提供2000億元免息再貸款，用於支持保交樓，「封閉運行、專款專用」。

支持範圍包括兩個部分，一是為保交樓專項紓困政策提供配套融資；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售卻逾期未交付且經金融管理部門認定的專案加快建設交付；這項貸款支持計畫目前正向行業徵求意見中。

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人民銀行行長易綱21日在2022年金融街論壇年會表示，房地產業牽動很多上、下游行業，其良性迴圈對經濟健康發展有重要意義。央行配合有關部門和地方政府，採取一城一策政策工具，降低個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。

他指出，對於前期一些房企風險暴露導致逾期交房推出2000億元保交樓專項借款，支持已售住房的建設交付；研究鼓勵商業銀行支持保交樓結構性政策工具。最近也擴大支持民企發債，提供風險分擔，民營房企也在支持範圍內。（編輯：唐佩君）1111122

#人民銀行
#易綱
#央行
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