中國指示搶建方艙 廣東惠來縣下令遷墳惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國官方指示加快建設方艙醫院對抗疫情，在重災區的廣東省，網路流傳惠來縣一份文件顯示「省委要求每個縣必須有一個方艙」，要求村民緊急遷墳，有網友批評「連老祖宗都不放過」。

中國政府11日公布優化防疫20條後，本土COVID-19疫情越發嚴重，23日本土單日新增突破3萬例大關，多地迅速防控升級。

新華社報導，國務院副總理孫春蘭21日赴重慶調研指導疫情防控工作，提到防控力求科學精準，要強化分類指導和資源力量統籌，「加快方艙醫院、隔離房間建設」，優化核酸篩查策略，提高感染者和密接人員轉運和收治隔離效率，做到日清日結，以快制快跑贏病毒。

香港「星島日報」今天報導，中央指示加快方艙醫院建設後，廣東多地搶建方艙。網傳惠來縣一份文件顯示「省委要求每個縣必須有一個方艙」，因此徵用土地，號召村民緊急遷墳。

「星島日報」記者致電徵地負責人詢問細節，但對方拒絕置評。

根據網上流傳的文件，這份以惠來縣神泉鎮人民政府名義在18日發出的「緊急遷墳公告」指出，在神泉鎮神農村被徵地範圍內墳墓現需全部遷移，請墳主或墳主親屬2日內自行完成遷墳，否則將統一組織遷移。

此事引發網友討論，有人批評「連老祖宗都不放過」、「這場瘟疫搞得，死人都不得安穩呀！」、「給2天的時間，不一定能遷完呀」。

廣州市23日指已啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治。截至22日，廣州方艙醫院開放床位近7萬張，用於收治無症狀感染和輕型患者。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111124