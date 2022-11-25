亞洲欖球賽播錯中國國歌 港官：不涉政治動機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港25日電）早前在韓國舉行的香港對韓國欖球賽播放中國國歌出錯，香港政務司司長陳國基今天表示，經了解，事件可能涉及人為出錯，看不到有政治動機。

官方香港電台報導，陳國基近日接見了由杜拜來港的亞洲橄欖球總會會長卡伊斯（Qais Abdulla Al Dhalai），聽取他解釋上述比賽錯播中國國歌的原因。

他說，對方在會面中同時為事件致歉。

另據商業電台報導，卡伊斯接受該台專訪時說，他此行是專門來港向港府解釋出錯的原因及就此親身致歉，而陳國基已接受其致歉。

他說，自己作為會長，難以跟進每位職員的工作細節，但強調播放中國國歌出錯一事不涉及任何政治或不良動機，只是因為一名初級職員沒有跟從指引而犯錯，目前沒有任何職員因此受罰。

但他不排除在調查後，或會有職員收到警告信或其他處分。

香港欖球隊13日在韓國仁川參加亞洲七人欖球系列賽，當大會播放中國國歌時，卻播放了與「反送中」運動相關的「願榮光歸香港」，引起港府和北京方面強烈不滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有網民其後發現，在此之前，即本月6日，香港對葡萄牙的世界盃欖球賽中，有關方面播放中國國歌時，直播片段的字幕卻是「願榮光歸香港」歌詞。

針對這些錯誤，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會幾天前向轄下體育總會發放指引，列明如發現播放中國國歌或升掛區旗出錯，運動員及隊伍須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，若違反指引或會被暫停會員資格及資助。（編輯：呂佳蓉）1111125