白紙運動後 中國專家稱Omicron致病力大降

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）中國多地掀起反對嚴厲封控的「白紙運動」，官媒刊載專家研究成果，稱科研團隊的實驗驗證Omicron致病力已大幅降低。

中國官媒環球時報今天報導一則「國內科研團隊實驗驗證：奧密克戎致病力已大幅降低」的文章。

當中引述一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊開展的實驗，對Omicron變異株的致病力已下降的結論充分做出驗證。

武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，研究發現，Omicron變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

他說，在小鼠感染模型中也發現，原來只需要25至50個感染劑量單位的原始毒株就可以導致小鼠死亡，而Omicron毒株則需要2000以上感染劑量單位才能使小鼠死亡。並且小鼠在感染Omicron後的肺部病毒含量比感染原始毒株低至少100倍。

藍柯表示，實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。

他說，「這提示我們對於奧密克戎（Omicron）不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

這篇報導除了引述上述的科研結果，也引述今年1月份由香港大學研究團隊聯合海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室研究團隊的研究成果，指「在人類肺上皮細胞中，Omicron毒株的複製效率比原始株低三倍多」，「與原始毒株和其他變異株相比，Omicron變異株在小鼠體內的繁殖能力和致病性減弱，所導致的死亡率也最低。」

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不過，這也引起質疑有科學研究團隊在今年1月就得出Omicron導致的死亡率比原始株等相比最低，但是中國官方還是雷厲風行地執行嚴苛的清零政策，致使經濟、民生與民眾出行自由受到嚴重影響。

現今中國對於COVID-19病毒致病力等問題已有轉向，國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會上就表示，Omicron病毒致病性減弱，在疫苗接種普及、防控經驗積累，疫情防控面臨新形勢、新任務，防控政策持續優化。（編輯：唐佩君）1111201