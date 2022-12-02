鬆綁訊號 中駐日大使：人員往來不久會全面恢復

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（中央社記者邱國強北京2日電）共同社報導，中國駐日本大使孔鉉佑昨天表示，他相信中日之間人員往來在「不久的將來」會進入全面恢復的階段。並對近期全面重啟中日人員往來抱有「很高的期待」。

根據報導，孔鉉佑1日在東京接受共同社專訪時，作上述表示。他的這一表態，似乎預示中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫政策、特別是人員出入境政策，將有所放寬。

孔鉉佑提到，受COVID-19疫情影響，中日民間交流和食品禁運措施談判等方面，都陷入了停滯。

儘管如此，根據報導，孔鉉佑被問到自己對「動態清零」防疫政策的看法時，仍強調中國一貫立場。他說，這項政策最優先的課題是兼顧傳染病對策、經濟發展及社會穩定，預料中國今後仍將維持這項政策。

孔鉉佑並提到，中國國家主席習近平作為國賓訪問日本一事，在中日之間有著「無可替代的戰略引導力」的重要性，且中國重視雙方高層的交流。習近平原定2020年對日本進行國是訪問，但因COVID-19疫情而順延。（編輯：陳沛冰）1111202