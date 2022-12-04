兩岸春節年前班機釋出 單程回台返程難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海4日電）多家航空公司公布農曆春節年前上海浦東直飛桃園加班機訊息，由於目前僅有釋出單程回台加飛航班訊息，年後返回中國工作崗位的機票難求，部分旅客對於回台過年團圓打退堂鼓。

多家航空公司陸續發布農曆春節年前上海浦東直飛桃園加班機訊息，未有進一步返程加班機相關消息，為部分在中國工作人士的年後返回工作崗位計畫增添不確定性。

入境台灣免除隔離增添回台誘因，再入境中國則仍要配合當地防疫政策完成8天隔離，機票取得的不確定性加上隔離時間考量，有些旅客恐將取消回台過年團圓計畫，大嘆「回家真的好難」。

一名在地旅行社業者告訴中央社，這波加班機釋出恐僅能稱為「部分恢復過往班機」，上海歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城，直飛台北航班數量大砍。

他說，目前加班機讓旅客卻步主要有3個原因，一來是目前僅有返台加班機可訂機票，年後返回在中國的工作崗位恐卡關，公司調度人力將出問題。

二來則是由於市場供需機制，上海浦東直飛桃園單程機票幾乎是可以飛美國的價格，以可託運2件行李的經濟艙來說，單程機票約落在人民幣7750元左右（約新台幣3.3萬元）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他提到，入境中國仍需要隔離，這也是部分旅客考量的原因之一，雖有返台加班機可訂機票，整體成本卻很高。由這些部分來看，也可以推估防疫仍是目前中國官方優先考慮事項，必須拿捏入境人數以配合閉環管理、隔離酒店等配套。

一名3年未返回台灣的在滬工作人士說，由於機票價錢、隔離時間等考慮，又將返台計畫延後了，即將在滬度過第4個未與家人團圓的春節。（編輯：唐佩君）1111204