官媒央視引述專家解讀 稱Omicron重危率比流感低

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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉近日表示，與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

中國傳言將放寬防疫之際，官媒報導試圖淡化民眾恐懼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒。這與此前大力宣傳「清零政策」、不搞「躺平」的基調明顯不同。

根據央視新聞報導，中國國務院聯防聯控機制請來呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉分析Omicron病毒株的特點。

童朝暉指出，從臨床觀察來看，Omicron的特點是傳播性比較強，但主要是以上呼吸道的症狀為主。很多病患甚至沒有出現高熱症狀，僅中低熱、喉嚨不舒服、咳嗽。

他指出，患者無症狀加輕型在90%以上，普通型的不多，重型、危重型的比例更少。他稱，他到定點醫院查房會診，因為COVID-19導致需要住院、插管上呼吸機僅3、4例。

童朝暉指出，這是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水平提高、國家採取積極預防策略有關。「與2009年全球流感流行時期相比，目前奧密克戎（Omicron）變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。」

童朝暉進一步說明，2009年全球流感時期，中國出現流感肺炎的比例非常高。「我那會兒也會診了不少，而且ICU裡住的全是流感，上著呼吸機，上著ECMO。」

他說，現今的Omicron和當時的流感比，它導致肺炎或者重症、危重症的比例比流感還低。

路透社此前報導，中國政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的新管理措施，且可能最快於明年1月將COVID-19的管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病降級到較不嚴格的乙類傳染病。（編輯：曹宇帆）1111206