王毅東京北京論壇致詞 談台灣問題不能越線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）由日本與中國團體主辦的「東京─北京論壇」今天舉行視訊會談，中國外交部長王毅透過錄影致詞重申，歷史和台灣等重大且敏感問題不能越線，且香港及新疆等「不容日方干涉」。

日本共同社報導，論壇由日本非營利組織「言論NPO」與中國國際出版集團共同主辦，從2005年起每年舉行一次，今年是第18屆。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，雙方從2020年起改為視訊方式會談。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務大臣林芳正今天透過預錄影像在論壇致詞表示，希望透過不斷對話建構一個建設性且穩定的日中關係同時，也能致力恢復雙方因疫情驟減的民間交流等。

顧及中國公務船反覆進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域，林芳正說，「日中關係擁有各種合作可能性的同時，也面對諸多課題與未解爭議」。

他說，對於地區與國際社會和平與繁榮來說，日中兩國都是肩負重責大任的大國；正因為雙方有著課題與未解爭議，藉由不斷對話，雙方努力加速朝建構一個建設性且穩定的日中關係相當重要。

王毅同樣透過錄影致詞，在談到今年是中日邦交正常化50週年時說，「必須回想起實現邦交正常化時的初衷與使命，讓兩國關係依循正確方向持續且穩定向前進」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但王毅也重申，「歷史和台灣等重大且敏感問題，關乎中日兩國關係政治基礎，要適當因應，不能越線」。他還意圖牽制日本方面說，香港及新疆等是中國內政，「不容日方干涉」。

朝日新聞報導，有關日中關係，日本首相岸田文雄11月出訪時，曾在泰國曼谷與中國國家主席習近平面對面會談，兩人當時確認建構「建設性且穩定的日中關係」的方向。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111207