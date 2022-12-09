中國核酸檢測不排隊 上門服務每次要價逾2600元

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（中央社台北9日電）中國陸續放寬防疫後，雖然進入地鐵等公共場所可免出示核酸檢測證明，但走進養老院等特定機構還是要查驗，於是標榜不排隊的上門核酸檢測服務大發利市，要價逾新台幣2600元仍有人下單。

繼上月公布優化防疫20條，中共當局7日再公布更放寬的優化防疫新10條，其中包括減少核酸檢測的頻率與範圍，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再展開落地檢。

儘管如此，新10條規定，進入養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所，仍需查驗核酸檢測陰性證明，至於重要機關、大型企業及若干特定場所，可由屬地自行決定防控措施。

即因如此，各地陸續拆除原本十分普及的核酸檢測點，卻使得上門做核酸的服務大發利市。

中國媒體澎湃新聞8日報導，河南鄭州市業者隨即開發專人上門做核酸檢測的服務，原則上需提前一天預約下單，出單等待時間約6至12小時及12至24小時不等，等待時間不同，價格也不同。

以單人檢測為例，價格在人民幣（下同）220元至258元（約新台幣968至1136元）之間；團體上門檢測，一個家庭3人套餐需要600元、5人套餐需要675元，商務套餐30人團體需要2640元，50人套餐需要4350元，100人團體需要8500元。

若是選擇當日上門服務、次日拿報告的價格翻倍，每人每次598元（約新台幣2633元），遠高於提前一天預約、次日採集的價格。

一家核酸企業稱，每天大約能接到7、8個客戶下單，而且搶進這市場分一杯羹的不乏上市企業。

對於所費不貲的登門核酸檢測服務，中國網友嘲諷：「什麼叫賺大錢，這就叫賺大錢」、「嚐嚐資本主義的鐵拳」、「哈哈，核酸企業終於可以大賺特賺了。之前掙的兩塊錢太憋屈了。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111209