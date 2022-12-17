寒流發威 中國近9成領土最低溫將跌破零度

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（中央社台北17日電）今冬以來第2輪寒流來襲，預計17日至18日，中國近9成領土最低氣溫將降至攝氏零度以下，華中與華南的上海、浙江、福建、廣東等地，部分地區低溫可能接近甚至打破12月中旬同期最低紀錄。

中國官媒人民日報16日報導，中國天氣網氣象分析師張娟指出，這波寒流將使北方如內蒙古、黑龍江局部地區的氣溫降至零下40度的極寒。

預計明天內蒙古、黑龍江、吉林、新疆、青海等地最低氣溫普遍降至零下20度，北京、天津、河北、山西、陝西、甘肅、寧夏、西藏等地的部分地區最低氣溫則不足零下10度。

若再加上6級左右的偏北強風，體感溫度更低，「戶外冷如冰箱」，其他像是山東、河南、湖北、江蘇、安徽、上海以及四川西部等地最低氣溫也將紛紛跌破冰點。

至於江南、華南大部以及雲南、貴州等地最低氣溫雖然沒有降至攝氏零度以下，但部分地區降雨又降雪，濕冷的感覺相當明顯。

18日可能會被「凍哭」的區域將繼續南擴，湖南、江西、浙江、福建、四川、重慶、貴州大部以及雲南北部、廣東北部、廣西北部最低氣溫都將跌破冰點，部分地區還將遭遇歷史同期罕見的寒冷。

除海南島之外的華南其他區域，以及雲南南部最低氣溫也普遍只有個位數，但也足以冷到瑟瑟發抖。

另據中國天氣網訊，中央氣象台今天10時發布的寒流特報，18日前後，江南華南部分地區最低氣溫將接近或突破歷史同期極值，迎來同期少見的寒冷。

預計到18日8時，安徽中南部、湖北東部、江西東部、浙江西部和南部、福建西北部、雲南東北部和中部、廣東東部和北部等地部分地區降溫攝氏10至12度。

17日至18日早晨，中國大部地區氣溫都將創下今年下半年來新低。

估計明天早晨最低氣溫約攝氏零度的地方包括廣西北部、廣東中北部至福建南部一帶，上海、浙江東部、福建東部和南部、廣東東部和南部等地最低氣溫將接近或突破歷史同期極值。

以上海為例，今明兩天的最低氣溫可能降至零下3度至零下2度，屬12月中旬少見低溫，18日早晨很有可能成為當地自2000年以來最冷的早晨。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111217