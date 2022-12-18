中央經濟會議挺民企 浙江省委書記調研阿里巴巴

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（中央社台北18日電）中共中央經濟工作會議定調力挺民企、支持平台經濟後，剛上任的浙江省委書記易煉紅今天赴電商巨頭阿里巴巴集團調研，表示堅持發展和規範並重，要「爭當規範發展模範生、創新發展領頭羊」。

中國基金報報導，易煉紅18日在杭州深入企業、社區、科創平台、文化遺址公園展開調研。

在阿里巴巴集團，易煉紅詳細了解企業發展歷程、商業板塊、創新成果及發展計畫等，強調要「學深悟透」翁共總書記習近平關於推動平台經濟、規範健康持續發展和引導資本健康發展重要論述精神。

他說，堅持發展和規範並重，規範資本行為、激發創新活力、增強核心競爭力，在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，爭當「規範發展模範生、創新發展領頭羊、融通發展服務商支撐者」。

一年一度的中共中央經濟工作會議15日和16日在北京舉行。相比去年會議強調要「防止資本野蠻生長」，今年會議稱，要鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大、依法保護民營企業產權和企業家權益、各級領導幹部要為民營企業解難題辦實事，並支持平台企業大顯身手等。

浙江省是電商平台重鎮，當地一把手對於中央相關的政經政策常迅速表態。

過去兩年，中共強化反壟斷，對阿里巴巴展開調查，並於2021年4月對其重罰人民幣182.28億元（約新台幣802億元）。前浙江省委書記袁家軍曾在2020年12月接連兩次宣示反壟斷，被視為首名明確響應中央反壟斷政策的地方首長。（編輯：張淑伶）1111218