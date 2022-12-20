拚經濟社會運轉 中國多地允許人員帶疫上班

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（中央社記者邱國強北京20日電）在拚經濟及提高群體免疫考量下，中國北京、重慶等兩大直轄市及浙江等省市本週起陸續宣布，只要解除隔離、甚至仍為陽性但無症狀或輕症，在不需快篩或核酸轉陰下即可恢復上班。

綜合第一財經等中國媒體報導，北京市衛健委一級巡視員兼市中醫局長屠志濤19日在防疫記者會上表示，近期北京「大量陽性感染者居家隔離康復」，根據防疫要求和北京實際情況，宣布相關措施。

屠志濤表示，北京的措施是：自開始出現症狀當天起須居家隔離滿7天，且在未使用退燒藥下發熱消退超過24小時，加上其他症狀好轉，即可解除隔離且恢復上班，不需再進行核酸或抗原（快篩）檢測。

他指出，若滿7天仍有發熱症狀，則待退燒超過24小時且其他症狀也好轉後，也可解除隔離並恢復上班，也不需再進行核酸或抗原檢測。

在北京市之前，重慶市防疫指揮部18日印發通知，倡導「無症狀不採樣、不用藥」，全市各級黨政機關、企業及事業單位凡是無症狀和輕症幹部職工，根據身體狀況和崗位需要，「做好個人防護」即可正常上班。

在上述通知中，隻字未提需要先接受核酸或抗原檢測，意謂著即使在陽性狀態下，也可上班。而由黨政及公營企事業單位員工帶頭在陽性狀態下恢復上班，頗有帶頭示範且要求民企跟進的意味。

同一天，浙江省政府副秘書長陳重在防疫記者會上表示，各企業、事業單位員工的無症狀感染者，可視情況採取居家隔離等措施，確有需要者則可在「做好個人防護」的前提下「繼續在崗」，但病情加重時及時就醫問診。這一表態，形同為陽性但無症狀感染者繼續上班開綠燈。

下級地方政府則陸續跟進，安徽省蕪湖市防疫指揮部19日印發通知指出，即日起全市各級黨政及群眾機關、各企業事業單位的無症狀和輕微症狀幹部職工，都可正常上班，也絲毫沒有提到需要任何需要陰性的檢測。

相較於全省、全市範圍內讓陽性職工恢復上班，各地醫療院所更是普遍「帶病上崗」。像是河南省焦作市婦幼保健院日前發出倡議書，提出「如係無症狀感染或輕症，鼓勵大家繼續堅守工作崗位，滿足就醫群眾需求」，甚至明白表示如果「家人有陽性，請在做好個人防護和自我健康監測的基礎上，堅持正常上班」。

雲南省孟連縣中醫醫院也倡議，輕症、無症狀感染的同事們「能堅持上班的，在做好防護的前提下積極主動請纓出戰」。

湖北省麻城市婦幼保健院則倡議，為保證醫院醫療工作正常運轉，醫務人員「陽性無症狀感染者到陽性病區上班」，有發熱症狀的原則上休息3天，最長不超過5天。（編輯：曹宇帆）1111220