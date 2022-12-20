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傳修國安法規範抖音 陸委會：配合行政院規劃

2022/12/20 18:33
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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）媒體報導，為防堵抖音假訊息危害國安，政府可能修訂「反滲透法」與「國安法」進行規範，陸委會正研議修法可行性。對此，陸委會今僅回應，「將配合行政院規劃辦理相關事宜」。

被詢問能否證實上述消息，陸委會僅回應，中國大陸網路社交平台所涉資安風險議題，受到國際間普遍重視，行政院先前也組成跨部會專案小組，研議強化各項安全管理作為，陸委會將配合行政院規劃辦理相關事宜。

抖音管制禁令是否會進一步擴及民間，成為政府近來關注的焦點。

有輿論認為，抖音現有官媒背景的央視入股，若未進行規範，容易有國安疑慮，政府應研擬對策。但抖音禁令若是「一刀切」地加諸在民眾身上，將涉及言論自由如何與之平衡的問題。

此外，若直接禁止下載，其他來自中國大陸的APP（應用程式）是否要比照辦理，也將成為問題。

自由時報報導，行政院已成立專案小組，包含法務部、數發部、教育部、通傳會、經濟部、國發會、陸委會，開會討論抖音的問題。

近期，政府正在查處抖音母公司是否涉嫌在台灣成立分公司。

此前陸委會指出，依據「兩岸人民關係條例」第73條規定，陸方的社交平台服務業者是禁止落地的，依照兩岸條例40條之1，因為沒有獲得許可，所以它無法在台成立分公司或辦事處推動業務。

對於抖音議題，數位發展部長唐鳳今指出，行政院12月26日資安會報會討論抖音相關議題。目前是公部門禁止使用抖音等軟體，在民眾使用上，則是希望充分了解後自己判斷，如牽涉修法等需要有社會共識。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。（編輯：張淑伶）1111220

#陸委會
#行政院
#唐鳳今
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