蔚來汽車40萬用戶個資被竊 駭客勒索225萬美元

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（中央社台北21日電）中國電動汽車大廠蔚來（NIO）近日傳出遭駭客入侵竊取近40萬車主與2.28萬員工個資，被勒索225萬美元的等值比特幣。蔚來董事長李斌已向用戶道歉，表示會對帶來的損失承擔責任。

據陸媒第一財經今天報導，蔚來在其App（應用程式）上稱，該公司收到外部郵件，對方聲稱擁有蔚來內部數據，並勒索225萬美元等值比特幣。

網傳截圖顯示，有人宣稱破解蔚來大量數據，包括蔚來內部員工數據2.28萬條、車主身分證數據39.9萬條，使用者位址數據65萬條等個資，要價從0.1至0.25比特幣不等。

報導引述蔚來信息安全委員會負責人盧龍表示，在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組進行調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告。經初步調查，被竊取數據為2021年8月之前的部分使用者基本訊息和車輛銷售訊息。事件發生後，對公司網路資安進行了排查與強化。

蔚來董事長、CEO李斌也在蔚來App中回覆稱，保護好使用者訊息安全是蔚來的責任，「我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。」

他說，蔚來會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。「我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索。」

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全球汽車業積極發展智慧網聯後，豐田、通用、福特、福斯等大廠相繼傳出遭遇駭客攻擊導致數據外洩事件。這次，蔚來也栽了跟頭。

報導引述美國資訊公司君迪（J.D. Power）的研報顯示，目前全球市場搭載智慧網聯功能的新車滲透率約為45%，預計至2025年可達到接近60%的市場規模。2020年，中國智慧網聯汽車滲透率為15%左右，而2025年市場滲透率有望超過75%，高於全球市場平均水準。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111221