小三通循序恢復 台商：應克服萬難讓民眾回家過年

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）行政院會今通過「金馬地區民眾春節交通專案」，拍板循序恢復「小三通」，不過未包含台商中轉。台商認為，能跨出這步算是不錯，但要回台過年的是台灣人，政府應克服萬難。

陸委會今天發布新聞稿，宣布行政院通過「金馬地區民眾春節交通專案」，以因應農曆春節金馬民眾的返鄉需求。這項專案的搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配為限，上路時間為明年1月7日至2月6日，即為春節前後2週。

根據陸委會的新聞稿，專案主要目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運。

至於以往台商、台幹藉由「小三通」中轉回台灣的方式則未被包含在內。

廈門台協會長吳家瑩接受中央社訪問時表示，年關將近，有非常多的台胞將攜家帶眷返台，因為此前受疫情與隔離政策影響已3年沒有返台，「小三通」的開通是他們非常期盼的政策。

吳家瑩表示，現在要回台灣過年的是台灣民眾，不是大陸民眾，政府應要克服萬難讓想回家的台灣民眾過好年。因許多台商、台幹很久沒回家了。

他提出，政府考量金馬的醫療量能不足，「我們也能理解」，但政府是否能思考，之前廈門每天都有客輪到高雄、台中與基隆的港口，客輪是否能在過年前後期間開通，讓部分台灣民眾返鄉過年。

立委陳玉珍接受中央社訪問時指出，這是「遲來的好消息」，但她還是認為「門開的不夠大、不夠快」。

陳玉珍表示，政府現在先讓金門的民眾跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬民眾，今年可透過「小三通」回鄉團圓，之後會再繼續爭取台商權益，最終讓「小三通」完全復航。

她也提及，中國大陸也在調整防疫政策，「小三通」對金馬民眾的意義還有促進觀光與發展，她期盼政府的政策要與時俱進。

2020年政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在同年2月10日暫停「小三通」客運船舶往來。（編輯：吳柏緯）1111222