缺藥缺快篩 中國官方徵用藥廠快篩廠擬統籌供應

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（中央社記者邱國強北京23日電）在疫情爆發導致藥品及快篩試劑嚴重短缺下，中國政府近來在全國以「確保抗疫物資供應」名義，徵用了20多家藥廠和快篩試劑廠的產品，被認為是官方擬統一調度以穩定供應的前兆。

法新社報導，中國政府12月上旬鬆綁COVID-19的防疫措施後，各地疫情迅速加劇，導致民眾對防疫藥品和抗原（快篩）試劑等醫療物資需求激增，導致這些防疫物資嚴重缺乏。

根據報導，為解決全國範圍內防疫物資短缺問題，有10幾家中國藥廠被中國政府選上，以幫助「確保」關鍵藥品的供應。報導並形容，這是藥廠被政府徵用的「委婉說法」。

法新社並引述中國媒體報導指出，中國42家獲得醫療監管機構許可生產快篩試劑的製造商中，至少11家的部分產品被中國政府徵用，或是收到官方的訂單。

報導提到，位在福建廈門的快篩試劑製造商Wiz Biotech今天證實，他們生產的所有快篩試劑都將被當地政府徵用。

除廈門外，根據報導，北京市政府也在官網表示，當局已向6家快篩試劑製造商派出額外的工作人員，幫助廠商「增加生產」。（編輯：陳沛冰）1111223