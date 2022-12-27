華春瑩質疑美國染疫數據推文 被英國學者訕笑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國國家衛健委每日公布各省市染疫數據歷時近3年屢被質疑失真，索性自25日起喊卡，英國學者富爾達找出中國外交部長助理兼發言人華春瑩曾質疑美國不公布染疫數據的推文，訕笑真諷刺。

富爾達（Andreas Fulda）是英國諾丁漢諾丁罕（Nottingham）大學政治學學者，他26日截圖華春瑩去年7月14日的貼文並轉發說：「呵，真諷刺（Oh, the irony）。」

華春瑩當時指出：「過去兩週當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全美41州和華盛頓特區達到高峰之際，超過20州並未更新染疫數據，為何美國停止更新染疫數據？是在怕甚麼？透明度在哪裡？真相是甚麼？」

對於富爾達的轉發，網友嘲諷華春瑩：「搬起石頭砸自己的腳」、「荒謬」、「瞧瞧是誰在說透明這個字」、「好奇中國戰狼的謊言還能撐多久？」

中國自7日公布優化措施新10條放寬防疫管制後疫情大爆發，各地醫院發燒門診與急診室人滿為患，殯儀館與火葬場窮於應付染疫死的遺體，但衛健委每日公布的新增染疫仍只有數千例，新增死亡病例零星甚至掛零。

但日前網傳衛健委的會議紀要顯示，根據估算，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，呈逐日增加；12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%。

此外，近期青島市、東莞市和浙江省分別公布，根據監測數據或抽樣預測，單日染疫新增人數約為50萬、25萬、100萬人。

即因如此，就連向來替當局辯護不遺於力的環球時報前總編輯胡錫進也發文指出，官方的數據明明不真實還不糾正，非常不應該，還說該把這個問題捅破，讓數字回歸真實，或者乾脆不報了。

而衛健委則是在12月25日發布說明：「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。」

衛健委歷時近3年的染疫數據通報到此告一段落，中國網友譏諷稱：「你也知道不能說謊了」、「天天造假自己看不下去了吧？」、「發不發無所謂，反正沒覺得準確！」

此外，華春瑩屢屢藉推特發文指東道西卻常常翻車，像是今年8月間她以台北市的中華料理餐館林立，藉此發文稱台灣是中國一部分。

美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）隨即反譏，因肯德基在中國的分店逾8500家，故中國是美國肯德基州的一部分。

當時華府智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）也回推華春瑩說：「許多美國人喜愛中華料理，但民調顯示，美國人對中國的觀感越來越負面。」

她說：「這則（華春瑩的）推文凸顯北京多麼渴望找到台灣與中國的共通點，但經濟的依存不會促成政治整合，美食也不會。」

在此之前也就是今年5月間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）闡述當前美國對中國政策，呼籲中方恪遵國際規範後，華春瑩展現戰狼本色，在推特連發11文回應他。

不過她的咄咄逼人卻遭網友奚落甚至被質疑：「華春瑩你涉嫌嚴重違法翻牆！請立即到北京公安局接受調查處理！」、「為什麼你可以上，其他中國人不可以上外網，中國政府怎麼那麼垃圾？」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111227