中國將公布現有住院病例數 減少疫情通報頻次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國疾控官員今天宣布，中國疾控中心將公布COVID-19現有住院病例數、重症與累計死亡病例數，不再區分本土和境外移入病例。疫情公布將調整減少，最終回歸乙類傳染病每月公布一次。

中國昨天將COVID-19感染降為「乙類乙管」後，中國國務院聯防聯控機制27日下午舉行新聞發布會對外說明。

據中國網直播，中國疾控中心傳防處主任醫師殷文武在會中答覆記者提問時宣布，COVID-19感染調整為「乙類乙管」之後，疾病監測、報告以及對外發布做了如下調整建議：

一是調整公布的內容，要公布現有住院病例數、現有重症，包括危重症以及累計死亡病例數。刪除既往密切接觸者的報告情況。不再區分本土病例和境外移入病例。

二是對公布的頻次做調整，中方將根據疫情的情況作動態的調整，最終回歸到乙類傳染病每月公布一次。

三是公布平台由中國疾控中心在中心網站定期公布。監測內容上，由傳染病網路直報病例報告為主，調整為病例報告、核酸和抗原檢測、哨點醫院監測以及重點人群、重點場所監測，特別是病毒株變異情況等綜合監測。

中國國家衛生健康委員會官網25日宣布，從即日起，不再發布COVID-19每日疫情訊息，將由中國疾控中心發布相關疫情訊息，供參考和研究使用。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111227