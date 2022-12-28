春運是否再推升染疫潮？ 專家：出現更高峰機率低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國即將展開春運，在當前染疫人數激增下，是否會造成二次感染以及感染高峰受矚，但專家認為感染過後人群會形成免疫力，加上社會感染比例已經很高，未來不太可能出現更高的感染峰。

據中國國務院聯防聯控機制印發春運工作方案，2023年綜合運輸春運從1月7日開始，至2月15日結束，共40天。官方指出，為保障職工有序回鄉過年，各地應探索實行彈性休假、錯峰休假政策，降低公眾集中出行壓力。

由於中國防疫鬆綁後疫情大爆發，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數激增，春運人員大幅流動是否會造成二次感染以及感染高峰受矚；中國官媒人民日報今天引述專家看法，指發生二次感染的概率不會很高，以及未來不太可能出現更高的感染峰。

中南大學湘雅公共衛生學院院長胡國清受訪表示，表示大範圍感染過後人群會形成一定的免疫力。如果絕大多數康覆者不是自身過度疲勞，發生二次感染的概率不會很高，但這不適用於自身患有嚴重基礎疾病的康復者。當個人特別勞累的時候，免疫力會下降，就可能會發生二次感染，而且感染後症狀可能還會較重。

胡國清指出，從目前社會公眾發布的感染訊息看，整個社會感染的比例已經很高了，未來不太可能出現更高的感染峰。

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院流行病與衛生統計學系主任魏晟則說明，目前流行的BA.5、BF.7毒株從Omicron病毒進化株來看比較接近，感染後能起到交叉免疫的作用，春運導致二次感染的概率較小。從各地監測的數據來看，目前全國的感染率都比較高，春運反而會進入平緩期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏晟表示，目前需做好動態的數據監測，以備接下來可能到來的第二波、第三波感染。但之後感染的人群數量一定會大幅減少，不需要過度擔心。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛認為，感染過的人獲得的免疫保護作用在3至6個月內是很強的，春節期間重點是各地方公共衛生機構需要關注農村及偏遠地區的疫情，尤其是60歲以上的老人及有基礎病的人，並需要儲備好對症治療的藥物。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111228