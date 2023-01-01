中國跨年夜 石家莊等地湧現人潮

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（中央社台北1日電）中國COVID-19疫情正爆發，不過，由於放鬆防疫限制，已度過染疫高峰的河北省石家莊市昨天跨年夜出現萬人空巷的熱鬧景象。北京天安門今天的升旗典禮也有大批民眾參加。

星島日報報導，網友分享的圖片顯示，石家莊昨天晚上出現久違了的萬人空巷情況，上萬人齊上街頭倒數，數以千計的氣球被放飛。大批年輕人湧向街頭慶祝新年。

鄭州日報報導，在河南省鄭州市，市區很多商場昨天在跨年夜延長營業時間，出行購物市民明顯增加，各商圈人氣火爆。

北京天安門廣場今天早上舉行元旦升旗儀式，吸引大批民眾天還未亮就已到場等候觀看。

新京報報導，北京跨年夜的氣溫在攝氏零度以下，但王府井大街遊客如織；上海外灘也有許多人潮聚集。

報導指出，不少重症老人在與病魔抗爭，不過，「恢復煙火氣與救治病人並不矛盾，也不是非此即彼的關係」。雖然Omicron仍未遠離，但疫情的陰影已無法阻擋正常生活回歸的腳步。這是3年來人們第一次這麼輕鬆自由地過新年。

石家莊本地媒體「莊料」上，一名來自河北的網友去年12月26日發文表示，石家莊在疫情放開管制後，迅速傳播，工作單位50餘人3週時間內，就剩下4個人沒感染，感染率超過9成。

他說，一個現象顯示，石家莊已經過了感染高峰，因為幾乎所有的藥房都不再排長隊，顯示人們不再急於購藥，疫情高峰已過。

中新網引述中國科學院院士陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊的研究，指初步判斷，此輪Omicron疫情感染人數2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市都接近尾聲。

不過，重症高峰通常會在染疫高峰之後幾個星期出現。（編輯：張淑伶）1120101