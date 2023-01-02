遵義道橋債務展期20年 地方財政風險銀行買單

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（中央社台北2日電）中國地方政府財政狀況不佳，貸款銀行不得不接受條件惡劣的債務展期。貴州遵義最大的城市建設投資公司遵義道橋建設日前公布，約人民幣156億元債務重組，期限展延為20年，前10年僅付息不還本。

澎湃新聞報導，遵義道橋建設（集團）有限公司去年12月30日發布公告稱，公司按照市場化、法治化原則積極探索研究存量銀行貸款重組工作，經與各銀行類金融機構友好平等協商，基本明確相關重組安排，並在近期完成簽署相關補充協議。

本次銀行貸款重組涉及債務規模人民幣155.94億元（約新台幣686.14億元）。重組後銀行貸款期限調整為20年，利率調整為每年3.00%至4.50%，前10年僅付息不還本，後10年分期還本。

遵義道橋是屬於城市投資建設公司，也就是地方政府的投資融資平台。去年9月9日，中國財政部官網曾發布關於印發「支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案」的通知，表示在落實地方政府化債責任和不新增地方政府隱性債務的前提下，允許融資平台公司在與金融機構協商的基礎上採取適當展期、債務重組等方式維持資金周轉，降低債務利息成本。

財經媒體「新經濟學家」報導，不止一名銀行債權人士表示，遵義道橋提出這樣的貸款重組條件，通過債委會壓下來，「銀行不得不通過」。

一名商業銀行人士說，在經濟實力較弱的部分地區，城市投資建設公司貸款展期已屢見不鮮，「就是借新還舊，可是20年這麼長的，前所未有」。

財經媒體「不良資產頭條」指出，遵義道橋建設需要債務重組的根本原因，是遵義市無效政府投資過多；直接原因則是年初至今土地出讓收入下滑，導致付息壓力劇增。

文章說，遵義市的城市建設投資公司前期大量舉債投資於政府主導的基建、棚改等業務，但這些政府投資最終未能轉化為地方財力的顯著增長，於是這些公司不得不進行債務重組。

文章說，從貴州省近年城投債務化解的具體路徑看，土地出讓收入是當地化債資金的最主要來源，因此土地出讓收入的大幅下降將直接影響當地城投的化債能力。（編輯：張淑伶）1120102