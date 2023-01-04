中國自評今年經濟向好 國外專家搖頭

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（中央社台北4日電）中國產業界自評中國今年經濟向好，估計自第2季開始顯著復甦，全年經濟成長率約落在5%至6%，但國外專家不這麼認為，並說北京放寬防疫管制的過程混亂，預測今年中國經濟可能比去年還糟。

人民日報主管主辦日報證券時報3日刊載「時報經濟眼：經濟學家2023年中國經濟展望問卷調查」結果，多數受訪者看好中國經濟加速修復，並從第2季開始顯著恢復，預計2023年經濟成長率落在5%至6%間。

不過據美國自由亞洲電台（RFA）3日報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）日前指出，中國放寬封控的過程相當混亂，而消費者仍對疫情感到擔心。

她說，綜合以上兩個因素，預測中國2023年的經濟發展可能比2022年度更糟，並說中國年度性的經濟發展可能持平，甚至低於全球在2022年的平均值。

報導說，喬治艾娃上述的推估將是過去40年來，中國首次面臨經濟嚴重下滑。

華盛頓民間智庫信息與戰略研究所所長李恆青分析，中國2022年與2023年的經濟成長率，應該會比國際貨幣基金所估計的數值更低。

他說，主因在於國際貨幣基金評估的經濟成長，仰賴中國政府提供的數據，這當中存在虛報的成份，何況這回中國政府無預警躺平，使得疫情大量吞噬中國就業與老年人口。

李恆青表示，即因如此，今年前3個月也就是第一季經濟很可能是負成長，而且現在針對去年第4季的預測也可能負數居多。

美國紐約城市大學政治系教授夏明表示，中國政府在過去3年本應同時顧及疫情防控和經濟成長，但中國政府在封控與放開之間走向兩個極端，令疫情防控及經濟都受重創。

他說，中國如今出口疲軟因嚴重依賴外資與民營企業所致，而當局在過去3年的封控政策卻使得外資與民企對中國市場的前景失去信心，使得民營企業和外資處於守勢或萎縮，甚至開始在逃。

報導說，除了中國出口業疲軟、經濟發展不如預期，中國年輕人失業率居高不下，也引發嚴重的社會問題。

夏明指出，因中國年輕人對於教育的投資越來越多，青年人不再願意投入需付出勞力的製造業，多數盤算著朝向以資本帶動的服務業或金融業發展。

他說，但是受疫情影響以中國教育體系過度強調意識形態，並未培養這麼高端的人才，因此中國很多學生知識的結構，跟不上全世界目前21世紀日新月異的科技革命和經濟突變。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120104