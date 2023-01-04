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上海地鐵日客流量回升 連假後上班日719萬人次

2023/1/4 15:35（1/4 15:51 更新）
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中國對COVID-19疫情放開管制後，上海地鐵一度十分冷清。2023年元旦連假後第1個上班日的客流量則明顯回升，3日單日載客量達719.1萬人次。圖為4日上午上海地鐵10號線車廂內畫面，旅客人數回流明顯。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月4日
中國對COVID-19疫情放開管制後，上海地鐵一度十分冷清。2023年元旦連假後第1個上班日的客流量則明顯回升，3日單日載客量達719.1萬人次。圖為4日上午上海地鐵10號線車廂內畫面，旅客人數回流明顯。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月4日
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（中央社記者李雅雯上海4日電）上海地鐵日客流量回升，元旦連假後第1個上班日、3日單日載客量達719.1萬人次，恢復過往平均日客流量千萬人次7成。

上海申通地鐵集團有限公司運營管理中心統計資料顯示，3日單日載客量達719.1萬人次，創下近半個月來、去年12月16日以來載客量新高。在防疫新10條推出前，平日平均日客流量可達千萬人次，3日單日載客量恢復約7成。

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情約於去年12月上旬浮現，以上海地鐵日客流量走勢來看，去年11月平均日客流量仍有千萬人次，達1028.68萬人次，12月平均日客流量驟減347.01萬人次，僅剩681.67萬人次。

面對疫情升溫，上海市民自主減少外出頻率，上海地鐵在週六、週日等假日的日客流量呈現斷崖式下降。去年11月假日平均日客流量為577.32萬人次，相較平日大減43.8%；12月假日平均日客流量則僅有363.6萬人次。

國務院聯防聯控機制去年12月7日拋出防疫新10條後，上海地鐵日客流量明顯再下滑，12月25日單日客流量更是僅剩175.7萬人次，創下12月新低。上海地鐵進而宣布，動態調整營運情形，班距間隔拉大。

一名在滬科技業員工告訴中央社，公司員工染疫狀況在12月中旬較為嚴重，耶誕節前後已約有7至8成人感染，傳播速度很快，多為發燒、四肢痠痛等症狀，隔離結束快篩陰性即可返回工作崗位。

上海地鐵日客流量增加多被視作疫情發展好轉指標之一。新華社主辦上海證券報4日以「上海回暖！地鐵客流翻倍」為標題，直指上海地鐵3日單日載客量回升；元旦連假期間，上海主要商業綜合體客流量較去年12月同期成長82%。

上海市新冠疫情防控救治專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年12月29日在人民日報訪問中表示，上海市從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算，目前感染人數是千萬級別。（編輯：張淑伶）1120104

中國對COVID-19疫情放開管制後，上海地鐵一度十分冷清。2023年元旦連假後第1個上班日的客流量則明顯回升，3日單日載客量達719.1萬人次。圖為4日上午上海地鐵10號線車廂內畫面，旅客人數回流明顯。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月4日
中國對COVID-19疫情放開管制後，上海地鐵一度十分冷清。2023年元旦連假後第1個上班日的客流量則明顯回升，3日單日載客量達719.1萬人次。圖為4日上午上海地鐵10號線車廂內畫面，旅客人數回流明顯。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月4日
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