貴州遵義道橋百億貸款展期20年 分析：他處難複製

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）貴州遵義最大的城市建設投資公司「遵義道橋建設」的百億貸款展期20年，引發關注。分析指出，這是一個無可奈何的作法，且有中央政策的支持，其他地方難以複製。

根據第一財經報導，遵義道橋是貴州省遵義市全資控股的資產規模最大的國有企業，主營業務包括工程施工、城市基礎設施建設、房地產銷售和土地整治等。公司償債壓力大，部分債務已經出現逾期。

遵義道橋建設日前公布債務重組方案，涉及債務規模達人民幣155.94億元（約新台幣686.14億元）。重組後銀行貸款期限調整為20年，利率調整為每年3.00%至4.50%，前10年僅付息不還本，後10年分期還本。

方案並稱，後續公司將在貴州省委省政府、遵義市市委市政府的支持和幫助下，改善公司持續經營能力和現金流狀況，從根源上為防範化解債務風險提供有力支撐。

中央財經大學教授溫來成分析，如果不採取這一方式重組銀行貸款債務，恐怕就會出現違約，「這實際上是一個無可奈何的做法」。

另有分析人士認為，該公司上述的方案傳達對於公開市場債券保兌付的意願，將多措並舉來提高償債能力。

報導並稱，遵義道橋公司有政策背景支持，包含2項文件，即官方頒布的「國務院關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見」（下稱「國發2號文」）和財政部印發「支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高品質發展新路的實施方案」（下稱「財預114號文」）。

報導指出，「國發2號文」與「財預114號文」均指出，在落實地方政府化債責任和不新增地方政府隱性債務的前提下，允許融資平台公司對符合條件的存量隱性債務，與金融機構協商採取適當的展期、債務重組等方式維持資金周轉等。

因此，在有中共官方的背景支持下，貴州引導金融機構通過展期、降息、續貸等多種方式支援地方政府化解債務。

財達證券副總經理胡恒松表示，貴州遵義道橋債務違約是各地方政府投融資平台公司市場化經營艱難的縮影。但銀行貸款展期降息重組方案能夠實施的主要原因，是因為有中央的政策保障。

至於這樣的重組方案是否能夠複製到其他地方的城投公司中？胡恒松表示，遵義道橋公司銀行貸款展期降息在一定程度上是遵循中央的債務化解政策，這是「行業特例」，「對於其他信用資質弱的地區並不具有借鑿意義」。（編輯：唐佩君）1120105