長榮海運台陸員工年終大不同 上海員工：寒心

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）長榮海運今年年終獎金平均高達45個月。不過，財新網報導，長榮海運上海辦事處員工說，同屬長榮海運的大陸公司員工普遍只發放5到8個月薪的年終獎，並直言「寒心」。

根據大陸媒體財新網報導，這名員工指出，長榮海運幾10倍月薪的年終獎金只在台灣總部發放，「活都是一樣多的，長榮海運對台灣和大陸的員工如此區別對待，令大家很寒心。」

長榮海運再度發出高額年終獎金引起多方關注。財新網表示，過去2年，長榮海運給員工發放的現金激勵也非常可觀。有海運業人士計算，長榮海運員工這3年普遍獲得105倍的月薪獎勵。

但是報導又說，「天價」年終獎金分配不均也發生一些矛盾。除了台灣與大陸員工年終獎金不同以外，報導也提及長榮集團旗下長榮航空大量地勤員工因不滿年終獎金額，日前發起「元旦依法休假不出勤」行動，導致桃園國際機場大量客運、貨運航班受到影響。

財新的這篇報導又指，海運業是強週期性產業，高利潤難以持續，「頹勢已經相當明顯」。根據上海航運交易所資料顯示，2022年12月30日，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）僅報1107.55點，較當年年初高點下跌約8成，其中，北歐、美西等重要貿易航線運價已下降到疫情前水準。

報導指出，在巨大的不確定性和流動性問題中，消費者支出枯竭，2023年貨櫃海運貿易形勢難言樂觀。

報導又引述業界人士普遍稱，2023年年底長榮海運難以再發放高額年終獎，但多數貨櫃海運企業仍將以約2倍月薪發放獎金，不論年景好壞。

另外，中遠海運控股股份有限公司（簡稱「中遠海控」）對於龐大獲利的運用，也引發中小股東不滿。中遠海控去年10月28日宣布，將以人民幣403億元（約新台幣1612億元）購買港口和船舶資產。

多家券商分析師認為，從母公司購買港口資產的投資無法帶來超額回報，對資本市場來說，此時大規模資產注入上市平台，直接導致中小股東現金分紅減少。（編輯：張淑伶）1120105