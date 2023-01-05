中國網路巨頭掀裁員潮 分析：降本增效求盈利

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（中央社記者李雅雯上海5日電）中國網路科技巨頭掀起裁員潮，字節跳動、騰訊、京東等大廠相繼出現砍人力、縮業務等動作。分析指出，網路科技企業需要降本增效求盈利，因為融資燒錢擴張的老路不再可行。

裁員消息持續紛擾網路科技圈，鳳凰財經5日報導，字節跳動去年底傳出裁員，推估整體優化規模達約10%，今日頭條、抖音、Tiktok和其他等多個業務部門都有人收到裁員通知；在去年12月，B站、小米、知乎也有裁員消息。

商業訊息機構刊物晚點Late Post為2022年網路科技圈下了一個註解：「中國12大市值最大的互聯網公司少見的有了共同的策略—降本增效」，並指好公司不能只敢擴張，必須要在合適時候省錢，先砍營銷預算、人事成本；再來是收縮或是關停虧損業務。

晚點Late Post提到，環境改變促成了這一個變化，中國網路科技業進入了新階段，不再寄望無窮無盡成長，或是篤定大投入可以換來大回報，而是確保自己在停止擴張後，透過提高管理和經營效率獲得更高利潤。

對於網路科技業紛紛裁員，第一財經5日報導引述浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林指出，網路科技企業需要實現降本增效。

他說，網路科技企業過去思維是透過資本市場尤其是美股獲得融資，以低價策略占領市場，目前國外資本市場轉為下行趨勢，美國聯準會（Fed）加息使得流動性緊張，網路科技企業無法從外部獲得充足融資。

盤和林說，中國網路科技企業很多旁支業務長期無法實現正盈利與正現金流，企業需要透過裁員砍掉不賺錢旁支業務來提升業績，降本增效提高盈利能力，這部分改變將是長期的，不會再回到燒錢擴張老路。

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他認為，網路科技企業裁員潮可能還要持續一季，在組織架構調整與盈利壓力外，這些企業的發展也需要外部扶持，政策上還是要減少經營限制、劃定政策紅線，讓平台企業明確知道什麼能做、什麼不能做。

盤和林並指出，政策面杜絕資本無序擴張，中央經濟工作會議強調「支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」，網路科技企業已經開始轉型，探索新的多元化模式。（編輯：楊昇儒）1120105