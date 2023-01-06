中國官方預估 今年春運客流總量逼近21億人次

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（中央社台北6日電）中國春運明日起至2月15日展開，中國官方預估，今年春運客流總量將高達21億人次，比去年增加近100%，並指今年春運人流高峰與疫情高峰重疊，是近年來不確定性最多、情況最複雜的一次春運。

中國春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光今天上午在國務院新聞辦公室召開的記者會中表示，初步研判，今年春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

至於客流結構，預計探親流約占55%，務工流約24%，旅遊和商旅出行約10%，不少大專院校於春運開始前放假，占比相對較小。

而就目前掌握的春運期間旅客訂票情況，訂票尖峰在1月18日至1月20日，春運期間將實施錯峰放假開學、錯峰返鄉返崗、錯峰出遊出行等措施，但春節假期前後和元宵節後，仍將出現旅客出遊高峰。

此前中國國務院聯防聯控機制已印發春運工作方案，呼籲春運期間，探索實施彈性休假、錯峰休假及出行，以降低公眾集中出行壓力。

徐成光坦承，今年春運人流高峰與疫情高峰重疊，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運，面臨「三大一多」，也就是客流、貨運大增，一線人員感染風險大，以致安全風險隱患增多。

雖然目前為止，中國官方未再像前兩年農曆春節前般，倡導「就地過年」，不過湖南省邵陽縣昨天發布「溫馨提示」，倡導春節「非必要不返鄉」，引發輿情譁然，網友負評如潮，當地官方挨轟「活在上個世紀」。

邵陽縣委書記袁勝良隨即改口，因擔心出現「復陽」，不是不歡迎在外人員回來過年，「我們歡迎他們回鄉」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120106