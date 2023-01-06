防疫再放開 國際航班12日起直飛北京不分流他地

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（中央社記者邱國強北京6日電）繼8日起中國停止入境防疫集中隔離後，國際（不含港澳台）入境北京航班須先改降落他地的分流措施，將於12日起解除，象徵國際航班屆時可直飛北京，解除近3年來對首都的鐵桶防護。

界面新聞報導，海南航空4日發布公告指出，根據「相關政策調整」，自今年1月12日凌晨0時起（依落地時間計算），旗下以北京為目的地的國際班機不再分流，將依飛航計劃直接降落北京；而稍早中國國航內部人士也透露，旗下的國際線入境北京班機，12日起也都將恢復直航。

報導指出，上述政策適用於所有航空公司，意味著實施近3年的北京入境航班分流措施，正式宣告結束。同時，這也被認為是中國進一步放開對旅客入境中國的防疫管制。

為保護首都北京免受境外疫情輸入，中國民航局、國家衛健委、海關總署在2020年3月22日聯合公告，自翌日凌晨0時起，所有目的地為北京的國外始發客運航班（不含港澳台）旅客，均須從指定的「第一入境點」入境。也就是班機要先在這些「第一入境點」降落。不但為全球首創，還被戲稱為「鐵桶般保護首都」。

當時的公告顯示，這些指定的「第一入境點」有天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安等12個城市。機上旅客在「第一入境點」接受檢疫並辦理入境手續及行李清關；檢疫符合登機條件的旅客，可搭乘原班機飛往北京，機艙貨物則在北京清關。

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以中國國航為例，旗下洛杉磯至北京航線的第一入境點是天津，華沙至北京第一入境點為瀋陽，米蘭至北京第一入境點為呼和浩特。這一措施雖然對北京的防疫產生保護作用，但對入境的中外籍旅客及航空業者卻造成極大不便，廣受詬病，被認為是中國對外往來的重大阻礙之一。

直到2020年9月2日，中國民航局開始緩步恢復國際線班機直飛北京。當時，自泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國家飛往北京的九條航線先行恢復，此後也逐漸擴大直航範圍至今。（編輯：陳沛冰）1120106