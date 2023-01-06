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陸港通關開放預約首5小時 25萬港人預約北上

2023/1/6 13:07
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（中央社台北6日電）陸港8日起恢復免檢疫通關，每日經陸路口岸過境只有5萬個配額。香港政府昨天開放網上預約系統，首5小時已有超過25萬港人預約前往中國大陸，農曆新年前的熱門時段已預約滿額。

香港政府昨天公布，與中國大陸於8日起恢復免檢疫通關，每日由香港前往中國大陸或由中國大陸來香港，各有6萬個配額，當中指定陸路口岸有5萬個配額。兩地民眾需先在網上預約過境配額。

由香港前往中國大陸的網上預約系統昨晚6時開始運作，香港政府資訊科技總監辦公室在官方臉書表示，首2小時已有超過15萬港人預約出境到大陸，截至昨晚11時，已有超過25萬人完成預約。

據香港電台報導，署理政府資訊科技總監黃志光今天早上表示，直至今早8時已有超過28.6萬港人成功預約。

根據系統顯示，目前最多港人預約是農曆新年前的日子，如深圳灣口岸由18日至21日（年廿七至年三十）的下午時段已預約滿額，當中20日（年廿九）更是全日所有時段已滿額，未能預約當日深圳灣口岸過關配額的市民，只能選擇使用其他口岸。

落馬州支線（福田）口岸的19日及20日（年廿八及年廿九）下午時段也已預約滿額。

另外，深圳市陸路口岸赴港預約系統也在今天早上9時開始運作。

恢復免檢疫通關後，陸港民眾仍需持48小時內的核酸檢測陰性證明才能過境。由中國大陸入境香港者仍然沒有接種疫苗的要求。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120106

#香港
#中國大陸
#陸港通關
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